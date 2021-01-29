Ноль безответственного потребления

В декабре компания запустила калькулятор алкоголя. Идея проекта была в том, чтобы предоставить взрослым потребителям инструмент для подсчета объема выпитого спиртного в пересчете на чистый алкоголь и сравнить его с рискованными дозами потребления по данным ВОЗ. К сожалению, на новогодние праздники приходится наибольший объем злоупотреблений алкоголем, и на «Балтике» посчитали важным напомнить об умеренном потреблении именно перед каникулами.



Из всех, кто воспользовался алкокалькулятором, только 1% предпочел праздновать Новый Год без алкоголя или одним бокалом шампанского за весь период праздников (с 31 декабря до 14 января, Старого нового года). Наибольшее количество алкоголя ожидаемо потребляется в новогоднюю ночь и 1 января, далее 2 и 4 января. Самыми «трезвыми» днями новогодних каникул стали 9 и 10 января, последние выходные дни в череде праздников.

Основным новогодним напитком в новогоднюю ночь остается шампанское (его предпочли 28% пользователей калькулятора, потребляющих алкоголь 31 декабря), затем (почти в равных долях) пиво, водка и вино (16, 15 и 15 соответственно), виски (13%), ром (5%) и коньяк (4%).

Для подсчета количества чистого алкоголя можно ориентироваться на так называемую стандартную порцию алкоголя по методике ВОЗ - 10 граммов чистого спирта, и оценку потребления выше 3 стандартных порций алкоголя в день как особо рискованного. В среднем, в новогоднюю ночь, а также в последующие дни новогодних каникул на одного воспользовавшегося калькулятором пришлось более 90 г алкоголя в день (более 9 минимальных доз алкоголя в день).Большая часть алкогольной нагрузки в пересчете на чистый спирт легла на потребителей крепкого алкоголя, в основном водки и виски.

Надежда Овсянникова, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group:

«Наш онлайн-калькулятор нацелен на профилактику чрезмерного потребления алкоголя. Несмотря на то, что он носит исключительно информационный характер и не должен использоваться для расчета уровня алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе и других измерений, калькулятор может предоставить потребителю ориентиры, чтобы объективно оценить количество выпитого алкоголя и скорректировать свою модель потребления в пользу более безопасной для здоровья. Умеренность – базовое правило ответственного потребления».

«Ноль безответственного потребления»— одна из целей устойчивого развития «Балтики», в рамках которой компания развивает культуру потребления пива и реализует проекты, нацеленные на профилактику нетрезвого вождения, борьбу с продажей алкоголя несовершеннолетним, обеспечивает доступность безалкогольного пива, стремясь чтобы в каждой из точек, где продается наш алкоголь, потребитель мог выбрать безалкогольную альтернативу. Компания также наносит дополнительные пиктограммы об ответственном потреблении на этикетки и упаковку и предоставляет информацию о составе и пищевой ценности напитков, чтобы потребитель всегда делал осознанный и информированный выбор.

https://calculator.baltika.ru/

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика»— важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.