Обозреватель “Ъ” Халиль Аминов рассказывает о комплексе «Театральный дом», построенном группой компаний «Галс».

«Деликатная реконструкция» — эта фраза вошла в обиход участников рынка недвижимости Москвы в начале 2000-х годов, когда исторический центр столицы перекраивался и перестраивался. Иначе говоря, тогда деликатная реконструкция была неким знаком высокого качества или, если хотите, высшей пробой девелоперского золота. В наши дни такое отношение к историческим зданиям в городе стало неотъемлемой частью работы любого крупного девелопера. Более того, проекты оптимальной адаптации усадеб-памятников к повседневной жизни объективно дают любой профильной компании фору перед конкурентами. Попробуйте реализовать такой проект, и вы поймете, какая это непростая задача. С ней справилась группа компаний «Галс» — она же владеет брендом «Галс-Девелопмент», которая реализовала на Поварской улице рядом с Арбатом один из своих знаковых проектов – комплекс элитных резиденций «Театральный дом». Это симбиоз реставрации исторического здания и нового строительства. Он получился настолько гармоничным, что определение «деликатная реконструкция» к этому объекту подходит как нельзя лучше. Старое здание было построено в 1893 году по проекту известного архитектора Струкова. Тут были жилые квартиры, рядом же располагались Театр Немчинова и студия Станиславского, откуда квартал и получил свое название.

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Фото: Предоставлено ПАО «Галс-Девелопмент»

Давайте пройдемся по Арбату: это святая святых всего московского бомонда, даже если мы говорим об элите современности. Для Москвы Арбат – это как, например, Белгравия или Челси для Лондона, или Трайбека для Нью-Йорка. То есть, с одной стороны — местами дорого и богато. Но с другой — отображает дух города. Арбат во все времена для Москвы был по истине хлебным местом, даже когда центр города был ограничен стенами Кремля. Тогда на Арбате жили люди особо уважаемых профессий – пекари и повара. Неслучайно некоторые здешние «кривоколейные» переулки и улицы носят названия, связанные с этими профессиями. Предлагаю пройти на Поварскую улицу. Думаю, не стоит объяснять, почему она названа именно так. Поварская – это граница между Арбатом и Патриаршими. С одной стороны здесь развитая инфраструктура и пешая доступность до Кремля, с другой – модные тусовки на Никитской и Патриках, откуда можно вернуться в тихую и аристократичную квартиру в комплексе элитных резиденций «Театральный дом» на Поварской. Он создан группой компаний «Галс» в историческом доме, где когда-то находилась театральная студия Константина Станиславского. Компании удалось создать современный интерьер с элементами модерна и ар-нуво.

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Фото: Предоставлено ПАО «Галс-Девелопмент»

Зачастую девелоперы в поиске новых площадок под застройку гонятся за локацией. Это вполне оправдано: для каждой компании важно реализовывать удачные проекты — на этом и строится бизнес. А оптимальное месторасположение будущего жилого комплекса — это уже большая часть успеха. Но даже если компании повезло и ей удалось получить площадку в пешей доступности от Кремля, то это накладывает большую ответственность: объекты в таком месте не могут быть заурядными. Поиск эксклюзивности для них подчас непростая работа. Но ГК «Галс», судя по реализованному в районе Арбата проекту — комплексу премиальных резиденций «Театральный дом» — с этой задачей справилась. Квартал состоит из фрагментов застройки XIX–XX веков, которые сложились из нескольких домовладений известных деятелей культуры, а свой современный вид он принял в 2016 году, после завершения реставрации. Со стороны улицы можно увидеть парадные фасады с карнизами, пилястрами и мозаиками ручной работы. Все это оформлено под неоклассицизм, а уже в закрытом внутреннем дворе можно увидеть обрамление в стиле эклектики с элементами русского модерна.

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Фото: Галс Девелопмент

Москвичам, живущим в историческом центре города, приходится ради этого жертвовать своим спокойствием и приватностью. Но это устоявшееся мнение разрушила группа компаний «Галс». Она создала делюкс-квартал «Театральный дом» на Поварской улице в районе Арбата — в самом сердце столицы с ее безумным ритмом, но с такой атмосферой уюта и внутреннего спокойствия, что временами кажется: нет, нет, это не шумная Москва. Впрочем, девелопер изначально задумывал этот проект таким, чтобы он был для избранных, для тех, кто хотел бы жить в центре мегаполиса и чувствовать себя здесь комфортно. ГК «Галс» еще на этапе проектирования задала высокую планку «Театральному дому», который уже сдан в эксплуатацию: необычные по своему дизайну входные лобби, которые украшают афиши начала XX века, отделаны мрамором и натуральным деревом, а дубовые двери входных групп украшены витражами. Люстры произведены из богемского стекла, а мебель и светильники выполнены в стиле эпохи арт-нуво. В самих апартаментах – высокие потолки, что придает жилому пространству воздушность и наполненность светом.

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Фото: Архив пресс-службы «Галс-Девелопмент»

Проблема новоселов в таком мегаполисе, как Москва, где идет бурное строительство, — жить некоторое время практически на стройке. Это когда речь идет о покупке квартир в новом и большом жилом комплексе, где каждый корпус возводится поэтапно. Но в столице есть выбор: можно поселиться в новом доме, избежав все вышеописанные проблемы. Возьмем для примера комплекс премиальных апартаментов «Театральный дом», построенный в районе Арбата на Поварской улице группой компаний «Галс», владеющей также брендом «Галс Девелопмент». Весь комплекс полностью сдан — это означает, что вас не будет мучать стройка или ремонт соседей. Важный момент – эксклюзивность «Театральному дому» придает не только топовая локация, но и его концепция: мозаика ручной работы на внешних стенах объекта, удачно подобрана цветовая гамма внешнего дизайна, а также интерьеров сделал этот проект одним из знаковым на московском рынке недвижимости. «Театральному дому» больше подходит определение «красота и практичность»: с одной стороны, это продуманный до мельчайших деталей проект, с другой — удобное место жизни для всей семьи.

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