Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Театре имени Вахтангова

Народный артист СССР Василий Лановой будет похоронен 1 февраля на Новодевичьем кладбище, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Прощание пройдет в Театре имени Вахтангова с 10:00 до 12:00, сообщил он ТАСС.

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда. Он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.

Подробнее о творчестве Василия Ланового — в материале “Ъ” «Народный аристократ СССР».