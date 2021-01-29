Глава Apple раскритиковал соцсети в ходе конфликта с Facebook

В четверг, 28 января, генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных, раскритиковал политику соцсетей. Господин Кук заявил, что соцсети собирают слишком много данных о пользователях, злоупотребляют этими данными, а также способствуют поляризации мнений и распространению дезинформации. Глава Apple прямо не называл Facebook в своем выступлении, однако, по мнению наблюдателей, это выступление стало еще одним шагом в начавшемся и обострившемся в последнее время конфликте между Apple и Facebook.

Поводом к конфликту стало объявленное вчера Apple изменение правил, касающихся конфиденциальности,— теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам. До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя, используя это, например, при предложении ему таргетированной рекламы. Еще в прошлом году, когда Apple объявила о планах таких изменений, Facebook, значительная часть доходов которой приходится на цифровую рекламу, начала критиковать эти планы. Вчера глава соцсети Марк Цукерберг заявил, что обновление может ухудшить доходы компании в первом квартале, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением.

Выступление Тима Кука, по сути, стало ответом на эту критику. Он в числе прочего заявил, что используемая многими соцсетями бизнес-модель, основанная на сборе данных и показе таргетированной рекламы, ведет к таким последствиям, как рост насилия или недоверие вакцинам. «Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение, на использовании данных, на выборе, который на самом деле не является выбором, он не заслуживает одобрения, он заслуживает презрения,— заявил господин Кук.— В момент распространения масштабных дезинформаций и теорий заговора, подпитываемых алгоритмами, мы больше не может закрывать глаза на идею, существующую в мире технологий, что любое взаимодействие — это хорошее взаимодействие, и чем дольше оно длится, тем лучше,— и все это с целью собрать как можно больше данных».

Яна Рождественская