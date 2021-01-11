В Краснодарском крае за 11 месяцев 2020 года выдали 610 тысяч микрозаймов

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года выдали 610 тыс. микрозаймов. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает третье место в России, уступая только Москве (775,7 тыс. микрозаймов) и Подмосковью (690,3 тыс.). Самая большая динамика прироста выдачи микрозаймов в России отмечена в Кемеровской области (+14,4%), Приморском крае (+14%) и Московской области (+9,8%). Сильнее всего, сократилась выдача микрозаймов в Архангельской (-20,9%), Белгородской (-14,5%) и Вологодской (-14,2%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что выдача микрозаймов полностью восстановилась после сокращения, связанного с карантинными мероприятиями, вызванными распространением коронавириса, весной 2020 года.

«В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», – комментирует он.

В то же время, подчеркивает господин Волков, снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребительских кредитах и кредитных картах.

Всего в России в январе-ноябре 2020 года выдали 16,83 млн займов «до зарплаты» – на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2020 года объем выдачи составил 1,7 млн микрозаймов – на 13,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в третьем квартале текущего года количество выданных «займов до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) в Краснодарском крае составило 162,3 тыс. ед. Это на 27,3% больше, чем во втором квартале этого года (127,6 тыс. ед.).

В октябре 2020 года средний размер микрозайма на Кубани составил 8,88 тыс. руб. По сравнению с октябрем 2019 года он снизился на 1,3% (был 9 тыс. руб.)

Алексей Белянин