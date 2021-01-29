В Татарстане должников по налогам лишили пособия при рождении тройняшек

В Татарстане наличие задолженности по налогам сделали основанием для отказа в выплате единовременного пособия при рождении одновременно трех и более детей. Министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова 22 декабря 2020 года подписала приказ о внесении соответствующих изменений в регламент предоставления господдержки населению.

Рождение тройни – довольно редкое явление. Так, в Казани за 2020 год тройняшки появились лишь в пяти семьях. При этом в городе родились почти 19,8 тыс. детей.

Как писал «Ъ-Казань», в конце октября 2020 года депутаты Госсовета Татарстана одобрили поправки в республиканский закон «Об адресной социальной поддержке населения», которыми лишили социальных выплат граждан, не уплативших налоги. Меры соцподдержки возобновят, если гражданин погасит задолженность в течение 90 дней. Меры были введены по инициативе правительства региона, обеспокоенного тем, что задолженность физлиц возросла до 2 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"