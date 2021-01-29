Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 137 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента в возрасте 65, 69 и 70 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 69 жителей Ижевска, по 10 граждан из Завьяловского и Игринского районов, семь — из Дебесского района, шесть — из Увинского района, по пять — из Сарапула и Сюмсинского района, четыре — из Якшур-Бодьинского района, по три — из Балезинского, Камбарского, Кезского и Кизнерского районов, по два — из Красногорского и Селтинского районов, по одному — из Глазова, Воткинского, Алнашского, Каракулинского и Шарканского районов. В их числе девять детей до 14 лет и 46 человек старше 65 лет. При этом 171 пациент вылечился от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 25415 случаев заражения коронавирусом. Из них 335 закончились летальным исходом, 21622 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 140 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.