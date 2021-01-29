«Альткотельной» – быть!

В конце 2020 года правительство Прикамья и крупнейший производитель тепла в Перми – ПАО «Т Плюс» – договорились о переходе на новую модель рынка теплоснабжения. Речь идет о так называемом методе «альтернативной котельной».

На состоявшейся на днях на площадке агентства «Интерфакс» онлайн-встрече представители министерства, а также генерирующих компаний рассказали о преимуществах новой модели формирования тарифа на тепловую энергию.

Замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Георгий Попов отметил критическое положение сетей теплоснабжения в стране. Их средний износ превышает 60%, тепловые потери составляют от 12 до 20%. Сейчас в стране ежегодно меняется 2% сетей, тогда как по нормативам необходима замена 4%, а если опережающими темпами – то и всех 6%.

Инвестиционную деятельность собственников сетей осложняет отсутствие гарантий возврата вложенных средств. Сейчас тариф формируется из фактических и плановых затрат теплоснабжающей организации, при этом его рост органичен предельным уровнем, установленным государством. Во многих городах теплоснабжение обеспечивают, как правило, несколько ТЭЦ и котельных, имеющих разный тариф. Более эффективные тепловые источники имеют больше возможностей для развития. Владельцы устаревших, наоборот, постоянно занимаются «латанием дыр», но не имеют возможности снижать цену.

Метод «альтернативной котельной» предоставляет возможность каждому муниципалитету получить свой справедливый тариф на тепло, к которому будут стремиться все производители тепла. Такой метод подразумевает расчет предельного уровня цены тепла на основе наилучшей доступной технологии для потребителя и без учета фактических или плановых затрат теплоснабжающих организаций. Проще говоря, тариф на самом эффективном тепловом источнике и будет ориентиром цены тепла для других участников рынка.

Калькуляцию цены «альткотельной» определяет Минэнерго. В нее входят средние расходы на топливо, налоги, зарплату, капзатраты. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) в каждой территории будет определять, какие тепловые источники, какие сети необходимо оптимизировать, чтобы выйти на эффективный режим теплоснабжения в поселении. Иначе говоря, государство поручает ЕТО регулировать схему теплоснабжения подшефной территории. Статус ЕТО получает по факту крупнейший производитель тепла. Монополизм в данном случае уместен, уверены в ведомстве. Наличие нескольких собственников на «одной трубе» не способствует снижению цены, а значит, не делает услугу для населения доступной и надежной. У российских железных дорог тоже ведь один хозяин, согласились на круглом столе производители тепла.

В Минэнерго подчеркивают, что переход на «альтернативную котельную» – добровольный. Такое решение ЕТО может принять только по согласованию с местными органами власти. Цель реформ, как подчеркивают в Минэнерго, благая: население должно получать качественную услугу по справедливой цене. Неэффективные производители тепла рано или поздно должны либо покинуть рынок, продав бизнес, либо реконструировать его до нужных тепловых параметров.

В пользу такого метода формирования тарифа свой выбор сделали уже 17 городов РФ, из них 13 – только в 2020 году. Свои заявки для перехода на «альткотельную» в 2021 году подготовили еще восемь городов, включая Пермь. Заявка от краевой столицы уже отправлена на рассмотрение в Минэнерго.

В краевой столице, как заявил замгендиректора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, компания «готова взять на себя ответственность за развитие теплосетевого комплекса на десятилетний срок». В городе 60% сетей имеют срок службы свыше 30 лет, что находится за пределами срока эксплуатации. В сети Перми планируется вложить 28 млрд руб. (без НДС) за 15 лет. Источником инвестиций станет приведенный к уровню «альткотельной» тариф всех тепловых источников Перми, включая ТЭЦ «Т Плюс», которые сейчас, как источники когенерации, вырабатывают комбинированно электроэнергию и тепло, что обеспечивает оптимальную цену гигакалории в сравнении с котельными. Рост тарифа будет плавным и не превысит предельные 6% в год.

По мнению Александра Вилесова, метод «альткотельной» гарантирует долгосрочное планирование инвестиций, а также доверие и гарантии исполнения обязательств. Поставщик мотивирован развивать все элементы теплосистемы, а не только собственные активы. Новый подход устанавливает материальную ответственность ресурсоснабжающей организации за качество услуг отопления и горячего водоснабжения. При этом для значительной части потребителей предусмотрена «заморозка» тарифа. В планах энергокомпании на 2021 год – переход на «альткотельную», кроме Перми, еще и в Чайковском, отметил топ-менеджер.