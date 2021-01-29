Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в лонг-лист «Оскара»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в список из 93 фильмов, которые заявились на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». 9 февраля объявят список из 15 фильмов, которые продолжат борьбу за «Оскар», церемония вручения состоится 25 апреля.

«93 страны подали заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" на 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США»,— сообщается на сайте премии. В этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью от 40 минут, снятые за пределами США, больше половины диалогов в них должны быть не на английском языке. Впервые заявки подали Судан, Суринам и Лесото.

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Картина «Дорогие товарищи!» посвящена событиям 1–3 июня 1962 года в Новочеркасске — забастовке рабочих и расстрелу протестующих на городской площади. Ранее фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а Андрей Кончаловский премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру.