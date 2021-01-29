За протестами увидели «деструктивные силы»

Власти Татарстана обеспокоились участием молодежи в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Вчера президент республики Рустам Минниханов заявил, что за организацией таких митингов стоят «деструктивные силы», и призвал МВД обратить внимание на социальные сети, где молодежь привлекают к «протестным действиям». Эксперты считают, что бенефициарами такой работы станут ведомства, отвечающие за работу с молодежью, поскольку смогут затребовать увеличение финансирования. Они полагают, что в краткосрочной перспективе власти смогут купировать протест, однако повлиять на настроение молодежи будет непросто.



Рустам Минниханов впервые прокомментировал акции в поддержку Алексея Навального, выступая на заседании коллегии МВД по республике в четверг. «Мы видим, что наши „коллеги“, представляющие деструктивные силы, пытаются воспользоваться любым моментом»,— сказал он, пояснив, что речь идет о событиях «на прошлой неделе». Президент Татарстана связал протестные акции с подготовкой к предстоящим осенью выборам в Госдуму. Он подчеркнул, что «деструктивные силы» используют «запрещенные приемы», поскольку привлекают подростков и молодежь. По его словам, власти должны обеспечить «правопорядок и соблюдение законных интересов граждан».

При этом глава республики призвал МВД обратить внимание на то, как на молодежь влияют интернет-сообщества. «В центре внимания должно находиться интернет-пространство, где продолжают действовать разного рода радикальные группы»,— сказал Рустам Минниханов. Он предостерег, что через интернет подростков могут склонить как к правонарушениям, так и к «протестным действиям».

Напомним, 23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (находится в СИЗО «Матросская тишина») прошли по всей России. В Казани на центральные улицы вышли несколько тысяч человек. Участники акции намеревались пройти шествием от начала улицы Баумана до Казанского кремля. Полиция разгоняла народ при помощи дубинок. Более 200 человек были задержаны. Суд назначил им штрафы либо административные аресты. Протестные акции также прошли в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Пресс-секретарь президента Лилия Галимова заявила вчера журналистам, что власти республики не намерены отговаривать молодежь от участия в новых протестных акциях (штаб Алексея Навального анонсировал новый протест 31 января, в Казани вновь планируется шествие по центральным улицам), пояснив, что «это не наша работа». При этом она подчеркнула, что с нарушителями закона продолжат работать правоохранительные органы. Госпожа Галимова добавила, что «власти давно ведут работу по защите прав детей в соцсетях». «Всем известны случаи, когда молодежь через группы в соцсетях вовлекалась в различные движения, в том числе суицидальные. Поэтому такая работа уже давно ведется правоохранительными органами, и она не связана с конкретными несанкционированными мероприятиями»,— сказала пресс-секретарь.

Вместе с тем в конце прошлого года в СМИ обсуждался документ мэрии Набережных Челнов, согласно которому директора школ должны были выяснить число подписанных на «деструктивные» группы учеников. Среди таких групп упоминалось сообщество «Команда Навального Казань» (было заблокировано перед акцией 23 января). Информацию обнародовал «Альянс учителей». Предполагалось, что такую установку муниципалитетам дала антитеррористическая комиссия республики. Однако Лилия Галимова эту информацию не подтверждала.

Студенты в социальных сетях сообщают, что после акции 23 января в вузах началось анонимное анкетирование. В частности, студентов спрашивают, как они относятся к несанкционированным акциям, считают ли допустимым нарушения закона. Министерство образования и науки республики заявило, что не давало рекомендаций проводить подобное анкетирование в вузах.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что среди участников протестной акции 23 января в Казани было не так много школьников и студентов, в связи с чем он считает заявление о массовом участии молодежи «пропагандистским клише». По словам господина Сергеева, сейчас «властям предложить в плане молодежной политики нечего». Вместе с тем он полагает, что бенефициарами протеста станут ведомства, которые отвечают за работу с молодежью и смогут затребовать себе большее финансирование.

«Конечно, эта несанкционированная акция произвела большое впечатление и на федеральные, и на региональные власти. Я не помню, чтобы в таком количестве выходили люди, особенно молодежь»,— говорит политолог Руслан Айсин. Он отмечает, что Татарстан — «регион не депрессивный», а потому протестные настроения были «неожиданностью, шоком». При этом господин Айсин соглашается, что фразы о работе с молодежью «дежурные». «С молодежью у нас работают давно, но не понимают, что нужно молодежи»,— указал эксперт. Он полагает, что власти с помощью административных мер могут «купировать» протест, но в целом повлиять на протестные настроения молодых людей не смогут.

С участниками протестных акций намерен встретиться министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Однако вчера стало известно, что прессу на эту встречу не пригласят.

Кирилл Антонов