Главные анонсы 29 января

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем председателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом.

Басманный суд Москвы рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Экс-сенатора от КЧР и его отца задержали 30 января 2019 года. Рауфу Арашукову инкриминируется участие в ОПС, похитившем газ у ПАО «Газпром», организация убийств в КЧР, давление на свидетеля. Рауля Арашукова обвиняют в организации ОПС, особо крупной растрате. О развитии дела

Преображенский районный суд Москвы рассмотрит жалобу арбитра Никиты Данченкова на приговор избившему его экс-футболисту сборной России Роману Широкову. В конце декабря Широкову суд назначил 100 часов обязательных работ. О приговоре

Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста физику Анатолию Губанову. Его подозревают в государственной измене. Ученый-физик на первом допросе в ФСБ частично признал вину, однако позже отказался от показаний. Об аресте

Арбитражный суд в Москве рассмотрит мировое соглашение между банком «Открытие» и Михаилом Гуцериевым по иску на 85,4 млрд руб.