Вторичный рынок готовится к охлаждению

Период ажиотажного спроса и резкого роста цен на рынке вторичной недвижимости постепенно сменяется стагнацией: впервые за несколько месяцев средняя стоимость жилья в крупнейших городах России выросла менее, чем на 2%. В Москве консультанты уже почувствовали заметное снижение числа сделок, хотя ограниченный объем ликвидного предложения по-прежнему позволяет собственникам неохотно идти на уступки покупателям. Заметного роста средних цен участники рынка не ждут, но предупреждают, что рассчитывать на их снижение тоже не стоит.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в январе составила 86,28 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% относительно декабря и на 13,5% по сравнению с январем прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Рост наблюдался во всех крупнейших городах страны, колеблясь в диапазоне 1?3% за минувший месяц. Тезис подтверждают данные компании «Этажи», согласно которым средняя стоимость жилья в 19 крупных городах за минувший месяц выросла в среднем на 1,89%, до 67,4 тыс. руб. за кв. м. Значение на 13,9% выше аналогичного показателя за январь 2020 года.

Согласно расчетам ЦИАН, наиболее выраженный месячный рост цен на вторичную недвижимость в 3% в январе произошел в Омске (до 60,2 тыс. руб. за кв. м), Воронеже (до 62,6 тыс. руб.) и Красноярске (до 73,7 тыс. руб.). Аналитики «Этажей» отмечают заметное увеличение цен в Тюмени, где квартиры за месяц подорожали на 2,9% (до 79,62 тыс. руб. за кв. м). Аналогичную динамику в компании зафиксировали в Новом Уренгое (до 133,2 тыс. руб. за кв. м), Перми (до 67,6 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (до 84,8 тыс. руб.). Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов констатирует, что в целом на вторичном рынке наметились признаки стабилизации: три предыдущих месяца средняя стоимость недвижимости росла более чем на 2%.

Эксперт связывает тренд с замедлением роста цен на новостройки.

«Продавцы на вторичном рынке ориентируются на информационный фон и поведение застройщиков»,— рассуждает он.

В Москве, по подсчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в январе составила 254,7 тыс. руб. за кв. м. Относительно декабря прошлого года значение выросло на 1%, относительно января — на 18%. В компании «Инком-недвижимость» добавляют, что усредненная квартира в столице в январе стоит 14,9 млн руб., это на 3,9% выше значения декабря. Самый заметный рост цен в уходящем месяце аналитики компании отмечают в районах Щукино и Покровское-Стрешнево, меньше всего недвижимость дорожала в Выхино-Жулебино и Рязанском.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома поясняет, что цены на вторичном рынке Москвы остаются повышенными и не соответствуют текущей экономической конъюнктуре. Но эксперт напоминает, что на рынке сохраняется дефицит ликвидного предложения: за прошлый год его объем сократился в среднем на 30%. На этом фоне собственники неохотно идут на уступки покупателям. Поэтому, согласно расчетам «Инком-недвижимости», объем сделок с дисконтом и средний размер скидки на вторичном рынке сейчас на низком уровне — 58% и 3,9% соответственно. «Это минимальное значение с января 2016 года, когда мы начали систематически наблюдать за показателями»,— поясняет господин Шлома.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов констатирует, что размер дисконта снижается и в других регионах: в январе в среднем по стране он составил 2,8% от заявленной цены предложения против 5,1% в тот же период годом ранее. Охладить рынок, по его мнению, сможет лишь рост объема первичного предложения, на которое смогут переориентироваться покупатели.

Алексей Попов ждет, что в ближайшие несколько месяцев тенденция к росту цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах страны сохранится, но будет достаточно сдержанной — не более 1% в месяц.

Похожий прогноз консультанты формируют по Москве, где отток спроса уже заметен. Сергей Шлома поясняет, что в январе количество авансов, вносимых за покупку вторичного жилья, было на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. «Мы предполагаем, что в следующие месяцы тенденция к ослаблению спроса будет развиваться: многие пока не готовы к покупке квартиры по новой, повышенной стоимости»,— рассуждает он. Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова также отмечает спад спроса: «Пока собственники выставляют жилье по чуть завышенным ценам, которые постепенно будут корректироваться в процессе торга». Эксперт ждет, что в первом квартале ситуация на вторичном рынке Москвы будет стабилизироваться и ценовые колебания составят 1-2%. Господин Шлома полагает, что средние цены будут сохраняться на текущем уровне.

Александра Мерцалова