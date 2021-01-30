Вторичный рынок готовится к охлаждению

Период ажиотажного спроса и резкого роста цен на рынке вторичной недвижимости постепенно сменяется стагнацией: впервые за несколько месяцев средняя стоимость жилья в крупнейших городах России выросла менее, чем на 2%. В Москве консультанты уже почувствовали заметное снижение числа сделок, хотя ограниченный объем ликвидного предложения по-прежнему позволяет собственникам неохотно идти на уступки покупателям. Заметного роста средних цен участники рынка не ждут, но предупреждают, что рассчитывать на их снижение тоже не стоит.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в январе составила 86,28 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% относительно декабря и на 13,5% по сравнению с январем прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Рост наблюдался во всех крупнейших городах страны, колеблясь в диапазоне 1?3% за минувший месяц. Тезис подтверждают данные компании «Этажи», согласно которым средняя стоимость жилья в 19 крупных городах за минувший месяц выросла в среднем на 1,89%, до 67,4 тыс. руб. за кв. м. Значение на 13,9% выше аналогичного показателя за январь 2020 года.
Согласно расчетам ЦИАН, наиболее выраженный месячный рост цен на вторичную недвижимость в 3% в январе произошел в Омске (до 60,2 тыс. руб. за кв. м), Воронеже (до 62,6 тыс. руб.) и Красноярске (до 73,7 тыс. руб.). Аналитики «Этажей» отмечают заметное увеличение цен в Тюмени, где квартиры за месяц подорожали на 2,9% (до 79,62 тыс. руб. за кв. м). Аналогичную динамику в компании зафиксировали в Новом Уренгое (до 133,2 тыс. руб. за кв. м), Перми (до 67,6 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (до 84,8 тыс. руб.). Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов констатирует, что в целом на вторичном рынке наметились признаки стабилизации: три предыдущих месяца средняя стоимость недвижимости росла более чем на 2%.
«Продавцы на вторичном рынке ориентируются на информационный фон и поведение застройщиков»,— рассуждает он.
В Москве, по подсчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в январе составила 254,7 тыс. руб. за кв. м. Относительно декабря прошлого года значение выросло на 1%, относительно января — на 18%. В компании «Инком-недвижимость» добавляют, что усредненная квартира в столице в январе стоит 14,9 млн руб., это на 3,9% выше значения декабря. Самый заметный рост цен в уходящем месяце аналитики компании отмечают в районах Щукино и Покровское-Стрешнево, меньше всего недвижимость дорожала в Выхино-Жулебино и Рязанском.
Директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома поясняет, что цены на вторичном рынке Москвы остаются повышенными и не соответствуют текущей экономической конъюнктуре. Но эксперт напоминает, что на рынке сохраняется дефицит ликвидного предложения: за прошлый год его объем сократился в среднем на 30%. На этом фоне собственники неохотно идут на уступки покупателям. Поэтому, согласно расчетам «Инком-недвижимости», объем сделок с дисконтом и средний размер скидки на вторичном рынке сейчас на низком уровне — 58% и 3,9% соответственно. «Это минимальное значение с января 2016 года, когда мы начали систематически наблюдать за показателями»,— поясняет господин Шлома.
Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов констатирует, что размер дисконта снижается и в других регионах: в январе в среднем по стране он составил 2,8% от заявленной цены предложения против 5,1% в тот же период годом ранее. Охладить рынок, по его мнению, сможет лишь рост объема первичного предложения, на которое смогут переориентироваться покупатели.
Похожий прогноз консультанты формируют по Москве, где отток спроса уже заметен. Сергей Шлома поясняет, что в январе количество авансов, вносимых за покупку вторичного жилья, было на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. «Мы предполагаем, что в следующие месяцы тенденция к ослаблению спроса будет развиваться: многие пока не готовы к покупке квартиры по новой, повышенной стоимости»,— рассуждает он. Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова также отмечает спад спроса: «Пока собственники выставляют жилье по чуть завышенным ценам, которые постепенно будут корректироваться в процессе торга». Эксперт ждет, что в первом квартале ситуация на вторичном рынке Москвы будет стабилизироваться и ценовые колебания составят 1-2%. Господин Шлома полагает, что средние цены будут сохраняться на текущем уровне.
Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России