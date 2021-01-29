Нежилой интерес к кирпичу и бетону

По итогам 2020 года строительной отрасли удалось сохранить показатели на уровне 2019 года, следует из данных Росстата. Несмотря на спад во втором квартале (почти на 4%) на фоне коронавирусных ограничений, объемы строительных работ по итогам 2020 года выросли на 0,1% по сравнению с 2019 годом — в денежном выражении показатель составил 9,5 трлн руб. В целом же для отрасли характерны общие экономические тенденции: хуже показатели оказались в секторах, теснее связанных с конечным потребителем.

Несмотря на традиционный сезонный рост ввода жилья к концу года — до 16,2 млн кв. м, в годовом выражении отрасль зафиксировала в декабре спад на 10,9% и не смогла компенсировать потери из-за локдаунов (только в апреле и мае спад по сравнению с 2019 годом составил 36,5% и 24,4% соответственно из-за остановки жилищного строительства в половине регионов). Положительная динамика была зафиксирована лишь в августе—октябре, в итоге в целом за год было построено 75,5 млн кв. м жилья — на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

Впрочем, как сообщил вчера вице-премьер Марат Хуснуллин, в 44 регионах удалось нарастить объемы ввода жилья. Комментируя данные Росстата, чиновник обратил внимание на запуск в 2020 году новых жилищных проектов. «Благодаря принятым мерам мы наблюдаем значительный рост (на 39%) новых проектов во втором полугодии 2020 года... Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году»,— отметил он.

Пока же данные статистики с учетом провала жилищного строительства при сохранении общих объемов работ говорят о некотором росте инвестиций в нежилую недвижимость (коммерческую и промышленную) по итогам 2020 года. Это подтверждают и данные свежего мониторинга ЦБ о финансовых потоках в экономике. В инвестиционно ориентированных отраслях (вес строительных работ в них превышает 40%) среднеквартальная динамика объема входящих платежей после спада во втором квартале на 5% характеризовалась ростом порядка 10% в третьем — и осталась в положительной области (чуть выше нуля) в четвертом квартале: компании, несмотря на пессимизм по поводу «второй волны» COVID-19, не отказались от жизненно важных инвестиционных планов в расчете на будущий возврат экономики к росту.

Диана Галиева