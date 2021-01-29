Храм узаконят через суд Власти Анапы не выдают разрешение на ввод в эксплуатацию часовни Феодора Ушакова при Институте береговой охраны ФСБ

Возведенную в Анапе часовню Феодора Ушакова при Институте береговой охраны ФСБ местная епархия РПЦ пытается официально ввести в эксплуатацию через суд. Ранее мэрия курорта отказалась принимать здание из-за отклонений от требований разрешения на строительство. Предварительное заседание назначено на 24 февраля. Юристы уверенно заявляют, что суд станет на сторону церкви: узаконивание культовых объектов через суд — распространенная практика.



В Арбитражный суд Краснодарского края поступил иск прихода храма во имя святого преподобного Серафима Саровского к Управлению архитектуры и градостроительства администрации Анапы. Третьим лицом привлечен Институт береговой охраны ФСБ. Представители религиозной организации просят признать незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения о вводе в эксплуатацию одноглавой часовни, расположенной на территории вуза.

Часовню открыли 28 мая 2008 года, в День пограничника, в честь Федора Ушакова, командующего Черноморским флотом. В торжественном открытии принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Часовню приписали к храму Святого Серафима Саровского Новороссийской епархии РПЦ.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в администрации Анапы, разрешение на строительство было выдано десять лет назад. Все это время часовня находилась на едином земельном участке с Институтом береговой охраны ФСБ. Затем участок под часовней был выделен и передан православному приходу храма Серафима Саровского, однако изменения в разрешительную документацию новым владельцем участка внесены не были. В связи с этим сейчас приход инициировал процедуру введения в эксплуатацию здания часовни в судебном порядке.

«Обращение в суд со стороны прихода — в данном случае единственный законный способ ввести объект недвижимого имущества в гражданский оборот в соответствии с градостроительным законодательством. Администрация города-курорта оказывает всестороннее содействие введению часовни в эксплуатацию»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Информацию “Ъ-Кубань” подтвердили в Новороссийской епархии РПЦ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что с точки зрения существующей практики узаконить часовню через суд не составит большого труда.

«В моей практике были подобные дела. Я помогал оформить право собственности на три кубанских храма. На сегодняшний момент суды выносят положительные решения, удовлетворяя требования местных религиозных организаций о признании прав на объекты. Но обязательно необходимо провести судебную строительно-техническую экспертизу, чтобы эксперт установил, что постройки соответствуют нормам и нарушений при строительстве не допущено. В случае положительной экспертизы в ста процентах случаев суды удовлетворяют исковые требования приходов»,— рассказал господин Домащенко. Юрист подчеркнул, что после того, как местная религиозная организация оформит право собственности на строительный объект, она может претендовать на бесплатное оформление права собственности на земельный участок под часовней.

К слову, это уже не первый случай, когда представители духовенства обращаются в суд с исками к городским властям.

Осенью 2020 года в краевой арбитраж с исковыми заявлениями о признании прав собственности на объекты недвижимого имущества обратился православный приход храма мученика Василиска поселка Кудепста (Сочи). Заседание назначено на 1 февраля.

Приход кафедрального собора равноапостольного князя Владимира в Сочи через суд добивается признания права собственности на нежилое здание кафедрального собора. Заседание назначено на 8 февраля.

Православный приход Свято-Покровского собора города Кропоткина подал иск к администрации города о признании права собственности на самовольно возведенное в 1998 году четырехэтажное нежилое здание общей площадью 362,8 кв. м, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, 26а/Базарная, 61а. Суд оставил заявление без движения из-за нарушений порядка подачи иска.

Наталья Решетняк