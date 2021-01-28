Росстат оценил падение реальных доходов россиян в 2020 году в 3,5%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предшествующим годом, свидетельствуют материалы Росстата (.xlsx). По сведениям службы, в четвертом квартале минувшего года они снизились на 1,7% в годовом выражении.

Росстат также улучшил оценку роста реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года с 0,7% до 1%. При этом их падение во втором и третьем квартале, согласно уточненной оценке, составило 7,9% и 5,3%. В предыдущей редакции оценки падение за второй квартал составляло 8,4%, а за третий — 4,8%.

Напомним, Минэкономики ожидает падения реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году на 3%. Министерство полагает, что в 2021 году они вырастут на 3%.