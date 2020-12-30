Старость — дело государственное

Грядущий год может стать первым, когда почти весь рынок пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию окажется в руках государственных, квазигосударственных или окологосударственных структур. Последний крупный НПФ, к которому реально применимо слово «негосударственный», выставлен на продажу и, скорее всего, уйдет в проверенные руки. Частную пенсионную инициативу сгубило то, что у большинства фондов не получилось с пиететом и ответственностью относиться к своим клиентам. Получится ли это у новых государственных владельцев — вопрос открытый.

Несколько лет назад на пенсионном рынке рассказывали историю. Приобретенный в 2015 году Микаилом Шишхановым НПФ «Райффайзен» проходил процедуру вхождения в систему гарантирования прав застрахованных лиц, чтобы работать с пенсионными накоплениями граждан. В том числе владельцы частных фондов давали регулятору неформальные гарантии, что с их НПФ ничего не случится. И господин Шишханов главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на вопрос о гарантиях якобы ответил: «Я восточный человек, для меня нет ничего дороже памяти предков. Я поклянусь именами дедушки и бабушки». Так из имен Сафарбек и Марьям и родилось название «Сафмар», которое вскоре получил НПФ, на основе которого господин Шишханов консолидировал пенсионные активы.

Не поручусь, что этот апокриф имеет отношение к действительности: НПФ «Райффайзен» вступил в систему в феврале 2015 года, а разрешение на его покупку было получено только в июле (сама сделка закрыта в октябре). Но хотя бы доля правды в этих рыночных байках всегда есть. Например, в интервью РБК и в корпоративном журнале Бинбанка (другой бывший актив бизнесмена) в 2015 году переименование фонда в «Сафмар» бизнесмен объяснял «данью уважения предкам» (цитата по «Ведомостям») и желанием показать «всему рынку» и клиентам фонда, «с каким пиететом и ответственностью» будет относиться к их пенсионным средствам.

Понимание «пиетета и ответственности», впрочем, оказалось своеобразным. НПФ господина Шишханова, как и ряд других крупнейших фондов, принадлежащих частным группам, стали участниками так называемого московского пенсионно-банковского кольца (см. “Ъ” от 16 апреля 2019 года), на их балансах появились токсичные активы, в том числе связанные с проектами самих собственников.

Илья Усов, корреспондент отдела финансов Новые окологосударственные владельцы НПФ относятся к накоплениям своих клиентов примерно с таким же пиететом и такой же ответственностью, как прежние частные

Зато название прижилось. Вскоре вся промышленно-финансовая группа (ПФГ) дяди господина Шишханова Михаила Гуцериева получила название «Сафмар».

Другие крупнейшие НПФ, принадлежащие частным финансовым группам из участвовавших в «кольце», в результате расчистки банковского сектора 2017 года оказались у структур, близких к государству. За прошедшие три года доля пенсионных накоплений, приходящаяся на эти НПФ, выросла с 45% до 87%.

НПФ «Сафмар» с 9% рынка выглядел до сих пор среди них последним оплотом действительно частного пенсионного бизнеса. Но в уходящем году выяснилось, что семья Гуцериевых решила продать свой НПФ. Опосредованно к этому подтолкнула владельцев, в частности, ситуация с коронавирусом и невозможностью поддержать свои активы через фонд, но процесс все-таки вписывается в совсем другую тенденцию.

Показательно, что потенциальные покупатели все как на подбор окологосударственные. По данным “Ъ”, интерес к НПФ сохраняют принадлежащий Росимуществу РСХБ и группа «Регион»-«Россиум» (неформально через множество партнерских проектов связанная с подконтрольной государству «Роснефтью»).

Если сделка состоится, то, наверное, она будет закрыта в следующем году. Но, как говорят мои источники, этому будет предшествовать смена названия: Михаил и Саид Гуцериевы не будут отдавать НПФ, названный в честь предков, в чужие руки. Четыре миллиона клиентов фонда — дело другое.

Впрочем, не знаю, стоит ли огорчаться клиентам окологосударственных НПФ. «Пиетет» и «ответственность» новых собственников мало отличается от таковых у их бывших частных владельцев. НПФ «Открытие», в 2017 году перешедший фактически под крыло ЦБ, продолжает держать крупные пакеты акций ОВК и ВТБ. Между тем у других структур, в том числе подконтрольных регулятору, для улучшения их баланса эти бумаги целенаправленно выкупались на деньги Банка России. Фонды группы «Регион»-«Россиум» продолжают держать у себя на балансе нерыночные пакеты МКБ и НКО «Элекснет». Правда, именами своих предков они пока еще не ручаются.

Илья Усов