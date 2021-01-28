Курс доллара. Прогноз на 28–29 января

Богдан Зварич, главный аналитик Поводом к продажам в национальной валюте может послужить ухудшение ситуации на рынке энергоносителей Во второй половине недели ожидаем попыток дальнейшего роста доллара и евро по отношению к рублю. Поводом к продажам в национальной валюте может послужить ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $50–55 за баррель, а также снижение интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран. На таком фоне пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к верхней границе диапазона 75–77,5 руб. Однако отметим, что мы пока не видим поводов для выхода из данного коридора вверх, считая его актуальными для американской валюты до конца недели.

Виталий Громадин, старший аналитик Поддержку рублю могут оказывать налоговые выплаты Наш прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на вторую половину недели поднимается до 74–77. Основные опасения инвесторов в данный момент связаны с новыми мутациями коронавируса и потенциальным срывом вакцинаций. В разгаре сезон отчетностей в США, пока результаты компаний за четвертый квартал превышают ожидания. Несмотря на это, настроения на рынках можно характеризовать как настороженные. Некоторые участники рынка считают, что на фондовом рынке надувается пузырь, отмечая в качестве нездорового признака необычную активность в торгах бумагами с малой капитализацией. Поддержку рублю могут оказывать налоговые выплаты, запланированные на 28 января.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций До конца недели мы ожидаем сохранение подобной динамики, ориентируемся на курс 75–77 руб./$ На глобальных рынках сейчас идет распродажа акций, в таких условиях аппетит к риску на российском рынке невозможен. В конце недели, 29 января, состоится суд над Алексеем Навальным. Спросом пользуются облигации США и доллар. До конца недели мы ожидаем сохранение подобной динамики, ориентируемся на курс 75–77 руб./$.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Нельзя исключать и намеков на расширение стимулов в случае ухудшения ситуации В среду завершится первое заседание ФРС США в этом году. В ожидании его итогов доллар дорожает на глобальном рынке, опасаясь ухудшения взгляда ФРС на перспективы экономики. Наибольший интерес будет представлять тональность сопроводительного письма и пресс-конференции Дж. Пауэлла. Глава ФРС продолжит придерживаться позиции о преждевременности разговоров о сворачивании монетарных стимулов, хоть и отметит перспективы восстановления экономической активности во втором полугодии на фоне вакцинации. Нельзя исключать и намеков на расширение стимулов в случае ухудшения ситуации. Мягкая риторика ФРС и готовность оказывать экономике поддержку столько, сколько понадобится, может улучшить восприятие рынком текущей ситуации, что вернет спрос рисковым. Санкционная премия в курсе на данный момент умеренная, опасения ужесточения санкций на фоне последних политических событий пока не оправдываются. При этом вероятность новых санкций, имеющих реальный выраженный негативный эффект для экономики, на наш взгляд, остается низкой. На этом фоне рубль выглядит перепроданным, и может начать восстанавливать позиции уже после заседания ФРС — до 74 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления У рубля пока нет возможности противостоять давлению ни внешних, ни внутренних факторов Высокодоходные валюты в своем большинстве находятся под давлением укрепляющегося доллара. Силу американской валюте придают ожидания того, что ФРС США может намекнуть на частичное сворачивание стимулирующих механизмов. Пока это отдаленная перспектива, но риски смещения риторики в ястребиную плоскость присутствуют. Помимо общемировых трендов, на рубль влияют и субъективные факторы. Так, остается неопределенность во внешнеполитических шагах нового президента США в отношении России. Кроме того, история с Алексеем Навальным еще далека от потери своего влияния на локальные рынки, поэтому также негативно влияет на обменные курсы рубля. Динамика ОФЗ остается слабой, при этом в краткосрочной перспективе не наблюдается таких факторов, которые могли бы улучшить ситуацию. У рубля пока нет возможности противостоять давлению ни внешних, ни внутренних факторов, поэтому, вероятно, его ждет дальнейшее плавное ослабление.