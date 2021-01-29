Школьникам прописали шестидневку

Минпросвещения рекомендовало российским школам рассмотреть возможность шестидневного (вместо пятидневного) обучения или сокращения каникул — в зависимости от длительности пребывания учеников на карантине и уровня недополученных из-за этого знаний. “Ъ” поинтересовался, в каких субъектах учебные заведения готовы к таким мерам для наверстывания учебной программы. «Мы не пошли на этот шаг даже после вхождения полуострова в состав в РФ в 2014 году, чтобы не вызывать гнев со стороны детей и их родителей»,— ответили, например, в кабмине Крыма. При этом в большинстве регионов школьники и без указаний Минпросвещения учатся шесть дней в неделю.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает вопрос о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения,— заявил накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Вместе-РФ".— Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний».

Ранее большинство российских школ вернулись к очным занятиям. Как ранее сообщал “Ъ”, претензии к введенному из-за пандемии дистанционному формату обучения родители высказывали на протяжении всего прошлого года. В частности, жаловались они, не во всех семьях есть возможность обеспечить ребенка персональным компьютером на несколько часов (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года). Многие и вовсе называли такой формат преподавания «самообразованием». Учителя признавались “Ъ”, что вынуждены сокращать учебные программы, а пробелы в знаниях из-за «удаленки» называли невосполнимыми.

“Ъ” поинтересовался, в каких регионах учебные заведения готовы переходить на шестидневный режим работы, чтобы наверстать пропущенную программу из-за коронавируса.

В Крыму не готовы устанавливать шестидневное обучение, намереваясь компенсировать отставание в образовательном процессе студентов и школьников за счет урезания каникул и увеличения учебных часов в день. «Мы не пошли на этот шаг даже после вхождения полуострова в состав в РФ в 2014 году, чтобы не вызывать гнев со стороны детей и их родителей,— сообщила “Ъ” первый заместитель министра образования РК Валентина Бойко.— И сейчас этого тоже не будем делать». В Санкт-Петербурге также не будут изменять расписание школьников, заявила вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая образование. Это решение объясняют отсутствием необходимости.

Как сообщил “Ъ” министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, каждая образовательная организация самостоятельно примет решение, продлевать ли год обучения или сокращать каникулы. «Министерство еще перед осенними каникулами информировало школы, что они могут сократить учебные планы, в которых есть часы повторения по отдельным предметам и так далее,— пояснил он.— За счет сокращения этой нагрузки они могли, например, вместо повторения добавить новые темы. И кому-то может потребоваться два-три дня, кому-то ничего не потребуется. У всех разные ситуации».

Предпосылок для изменения учебного процесса и перехода на шестидневку не видят в Пермском крае и Сахалинской области. Так же считают и в Еврейской АО, однако там отмечают, что большинство школ области и сейчас работают по шестидневному графику. Аналогичная ситуация в Якутии, в Дагестане.

Также этот вопрос неактуален и для Иркутской области, где школ с пятидневкой «минимальное количество». «Для Хабаровского края ничего нового не произошло,— пояснили “Ъ” в краевом минобрнауки.— Конечно, в регионе есть такие школы. Они были и до заявления министра Сергея Кравцова. О том, что школы сами вправе решать, как им выстраивать образовательный процесс, говорила и Ольга Васильева (бывший министр просвещения.— “Ъ”) еще два года назад. Более того, и до нее такой порядок работы уже был».

В минобрнауки Ульяновской области “Ъ” ответили, что пока тема перехода к шестидневке даже не обсуждалась. «Мы и так только недавно (с сентября 2019 года.— “Ъ”) перешли на пятидневку»,— сказали в региональном минобрнауки.

Анна Васильева, корсеть “Ъ”