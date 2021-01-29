В Курултае вспомнили о чести

Парламент Башкирии планирует законодательно закрепить основания для лишения полномочий помощников депутатов. Сегодня башкирский парламент рассмотрит законопроект, разработанный по поручению спикера Госсобрания Константина Толкачева после скандала с помощником депутата от КПРФ Дмитрия Чувилина — Кириллом Ковальским, который попросил прокуратуру проверить доходы чиновника, передвигающегося на дорогом автомобиле. Новым законопроектом предлагается лишать полномочий помощников депутатов, которые нанесли урон «деловой репутации Госсобрания, чести и достоинства депутатов». Законопроект готовы поддержать фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ считает, что поправки направлены против оппозиционных депутатов и могут стать «инструментом давления» на них.

Сегодня Курултай Башкирии рассмотрит в первом чтении изменения в ст. 30 и 31 закона «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ». Поправки, разработанные комитетом Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, касаются лишения полномочий помощников депутатов. В действующей редакции закона такой возможности не предусмотрено.

Согласно поправкам, помощник депутата будет обязан «не допускать действий, которые могут негативно повлиять на выполнение депутатом его полномочий, воздерживаться от заявлений и не совершать поступков, компрометирующих Государственное собрание, соответствующего депутата и иных депутатов», говорится в законопроекте. Помощник не должен использовать свой статус в целях, «не отвечающих интересам избирателей», разглашать персональные данные, сведения, составляющие государственную, коммерческую и любую другую охраняемую законом тайну. Нарушение этих условий ведет к досрочному прекращению его полномочий.

Предполагается, что решение о прекращении полномочий может быть принято не только самим помощником и депутатом, нанявшим его, но также комиссией Курултая по депутатской этике, если та сочтет, что помощник нанес урон «деловой репутации Госсобрания, чести и достоинству соответствующего депутата и других депутатов».

Кроме того, по задумке авторов законопроекта, помощник депутата не сможет продолжать исполнять свои обязанности в случае выхода из гражданства России или приобретения гражданства другого государства. В настоящее время в законе это также не оговаривается.

В октябре прошлого года разгорелся скандал вокруг Кирилла Ковальского — помощника депутата Курултая фракции КПРФ Дмитрия Чувилина. Господин Ковальский направил обращение в прокуратуру Кировского района Уфы с просьбой проверить законность доходов начальника управления по культуре администрации Уфимского района Александра Курышева, передвигающегося на автомобиле Audi Q7. Однако надзорное ведомство в ответ возбудило административное дело на самого помощника за «проявление неуважения и нарушение порядка использования государственной символики РБ». Свое обращение Кирилл Ковальский распечатал на листке бумаги с черно-белым изображением герба республики. В январе Кировский райсуд Уфы не нашел нарушений в действиях Кирилла Ковальского.

После скандала спикер Курултая Константин Толкачев поручил уточнить полномочия помощников депутатов, так как, по его мнению, некоторые из них «злоупотребляют своим положением и даже начинают ощущать себя „полноценной политической фигурой“».

Дмитрий Чувилин считает, что законопроект направлен против оппозиционых депутатов. По его мнению, помощников, наоборот, следует поддержать и расширить их права, потому что они сталкиваются с конфликтными ситуациями. «Часто наши помощники подвергаются претензиям, преследованиям. Они и так ни копейки не получают, еще и рискуют»,— заявил депутат.

Фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта и призывает другие фракции не поддерживать поправки, сообщил „Ъ“ глава рескома КПРФ, депутат Юнир Кутлугужин. По его мнению, законопроект «ущемляет права и свободы депутатов и их помощников». Член фракции КПРФ, депутат Рустам Хафизов полагает, что поправка о сложении полномочий помощников может стать «инструментом давления на депутатов, у которых есть иная точка зрения». «Депутат сам несет ответственность за своих помощников»,— считает он.

Вице-спикер Курултая, руководитель фракции «Единой России» Рустам Ишмухаметов сообщил, что депутаты от партии поддержат законопроект. По словам господина Ишмухаметова, ему известны случаи, когда помощники депутатов злоупотребляли своим положением. «Подобные факты портят репутацию не только конкретного депутата, но и парламента в целом, вызывают недоумение со стороны наших избирателей»,— заявил он.

Фракции «Справедливой России» и ЛДПР также поддержат поправки. Лидер справороссов, заместитель председателя комитета, разработавшего законопроект, Юрий Игнатьев считает, что «эта мера обоснованная в случае, когда деятельность помощников дискредитирует работу всего депутатского корпуса». Глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что по поводу «одного помощника депутата» он сам писал запрос в прокуратуру. «Этот помощник, пользуясь своим удостоверением, „кошмарил“ бизнес»,— рассказал господин Рябов. Имена помощника и депутата господин Рябов назвать отказался. По его словам, законопроект не предполагает, что помощника депутата можно будет лишить полномочий безосновательно. «Будет проводиться расследование, должны быть весомые аргументы»,— отметил он.

Дарья Кучеренко, Влада Шипилова