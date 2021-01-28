Депутат Госдумы Рашкин предложил отдать дворцы на социальные нужды

Первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в четверг 28 января подал депутатский запрос на имя руководителя Росреестра Олега Скуфинского с целью выяснить, сколько в стране дворцов площадью свыше 1000 кв. м.

«Сегодня КПРФ объявляет войну роскошным дворцам как символу вопиющего социального неравенства. Мы прорабатываем меры по национализации частных особняков площадью от 1000 кв. м для нужд наименее социально защищенных категорий российских граждан»,— сообщает господин Рашкин в своем запросе. В связи с этим он просит предоставить систематизированные сведения о расположенных на территории РФ (зданиях и объектах незавершенного строительства), находящихся в частной собственности, с указанием адреса их расположения с разбивкой по площади (от 1000 до 5000; от 5000 до 10 000; от 10 000 до 15 000; от 15 000 кв. м).

«Прежде всего речь идет о люксовой недвижимости, нажитой преступным путем, а также дворцах чиновников, явно противоречащих их декларациям о доходах,— заявил господин Рашкин “Ъ”.— Основная цель предложения не наказать кого-то, а способствовать смягчению вопиющего социального неравенства в стране. Поэтому замки в курортной зоне, например, было бы целесообразно перепрофилировать в санатории для постковидного восстановления здоровья малообеспеченных граждан или иные социальные нужды населения».

Ксения Веретенникова