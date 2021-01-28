Банкиры заплатили по счетам

Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет — получила экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказание от восьми с половиной до трех лет лишения свободы. Защита намерена его обжаловать.

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу четырех бывших топ-менеджеров и шести сотрудников «Волга-Кредита», лишившегося лицензии в 2014 году. Все банкиры признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Экс-председателя банка Татьяну Ерилкину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, экс-председателя совета директоров Александра Бобровского и директора департамента информационных технологий Сергея Осипова — к семи с половиной годам каждого, начальника отела обслуживания физических лиц Марию Зацепину — к пяти годам, бывшего акционера Максима Кашапова — к семи годам. Остальные трудившиеся в ВКБ лица осуждены на сроки от шести до трех лет. Каждый должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщила прокуратура Самарской области, судом установлено, что в 2014 году председатель правления банка вместе с сообщниками похитили более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам. «Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.

Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК "Реноме"» на общую сумму 134 млн руб. Позже, в том же году, Самарский областной суд отменил приговор.

Адвокат Татьяны Ерилкиной Василий Гурко и адвокат Сергея Осипова Александр Чичев сообщили “Ъ”, что планируют обжаловать приговор.

«Я считаю, что приговор незаконный и необоснованный. Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы. Позже оказалось, что облигации проданы дважды, то есть они уже принадлежали другим клиентам. Таким образом, деньги похищены руководством МФЦ», — отметил господин Гурко.

Осенью прошлого года в рамках арбитражного дела о банкротстве «Волга-Кредита» суд по требованию Агентства по страхованию вкладов взыскал с бывших руководителей банка около 5,3 млрд руб. убытков. Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда, обязаны Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко и Марина Ткачева. Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву, Альфию Салахову и Александру Юдакову. Все ответчики, кроме госпожи Ткачевой (входила в состав директоров), являлись членами правления банка.

Сабрина Самедова, Самара