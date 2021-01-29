Huawei мониторит столы

Китайская Huawei начнет продавать в России настольные компьютеры, мониторы и «умные очки». Выход в новые сегменты необходим компании, чтобы компенсировать потери от снижения продаж смартфонов, считают эксперты. Но чтобы конкурировать на растущем на фоне пандемии рынке компьютеров и мониторов, Huawei придется первое время работать в убыток, предупреждают они.

Huawei в 2021 году запустит в России продажу стационарных персональных компьютеров (ПК), мониторов и «умных очков», рассказали “Ъ” в компании. Всего в стране будет запущено более 40 новых продуктов в различных категориях. Сейчас в России уже продаются смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, «умные часы», колонки и роутеры под брендом Huawei.

Позиции Huawei, в том числе в России, пошатнулись после того, как в мае 2019 года Google перестала сотрудничать с компанией и принадлежавшим ей брендом Honor из-за американских санкций. После этого Huawei пришлось перейти на собственный магазин приложений AppGallery.

Если по итогам 2019 года доля смартфонов Huawei на российском рынке в штуках составляла 7,9%, а в деньгах — 6,4%, то по итогам 2020 года показатели снизились до 6,4% и 4,3% соответственно, оценивает источник “Ъ” на рынке.

На смартфоны Honor сервисы Google вернутся (“Ъ” сообщал об этом 18 января), но бренд уже не принадлежит Huawei: в ноябре 2020 года он был продан консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Выход в новые сегменты нужен Huawei, чтобы компенсировать выпадение доходов от сократившихся продаж смартфонов после отделения бренда Honor, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компания логично обратила внимание на растущий сегмент ПК и мониторов, но здесь ей непросто будет конкурировать по соотношению цены и качества, считает эксперт. На цене устройств Huawei скажется, по его мнению, и дефицит комплектующих, который наблюдается на всем рынке.

На рынке ноутбуков по итогам 2020 года Huawei уже входит в России в пятерку лидеров по продажам, подсчитали в группе «М.Видео-Эльдорадо». Рост спроса на ноутбуки в России начался с введением в апреле 2020 года самоизоляции из-за пандемии (см. “Ъ” от 27 апреля 2020 года). Наибольший спрос был на игровые модели, которые покупали в том числе для удаленной работы. По итогам декабря 2020 года лидерство по продажам в сегменте c долей 24% сохранил Asus, следует из данных одного из участников рынка.

Сегменты настольных ПК и мониторов ритейлеры считают высококонкурентными. Спрос на них также стимулирует удаленная работа, указывают в «М.Видео-Эльдорадо». Интерес россиян к ПК (включая моноблоки) в 2020 году вырос почти на 17% в штучном выражении и 10% в денежном, говорят в компании. В моноблоках лидируют HP, Lenovo, Acer, Apple, Asus, в десктопах — iRu, Acer, HP, Lenovo.

Сегмент мониторов по итогам 2020 года, по данным «М.Видео-Эльдорадо», вырос на 27% в штуках и 42% в деньгах. Лидируют на нем Samsung, AOC, Acer, HP и LG, на которые в совокупности приходится 65% продаж в штуках. Huawei уже имеет лояльную аудиторию в России в разных категориях, поэтому у компании есть потенциал для развития в новых сегментах, считают в «М.Видео-Эльдорадо».

Для большинства покупателей ПК и мониторов ключевым фактором остается цена, а чтобы сделать ее конкурентоспособной, Huawei придется не просто продавать устройства с нулевой прибылью, но и уйти в минус, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Такая стратегия, по его мнению, не позволит Huawei зарабатывать, но сохранит бренд на рынке и покажет его «стремление к развитию в сложной ситуации». Господин Вильянов также напоминает, что Huawei долго держала цену на ноутбуки в России низкой, чтобы набрать аудиторию, но теперь начала ее поднимать.

По мнению же директора департамента компании «Марвел-Дистрибуция» Павла Вьюкова, подход Huawei нужно расценивать не просто как расширение ассортимента, а как создание полноценной экосистемы на единой платформе, а это дает компании преимущество, с которым можно будет бороться за потребителя.

Юлия Тишина