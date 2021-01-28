В Ереване начались стычки между полицией и сторонниками отставки Пашиняна

У здания правительства Армении в Ереване началась потасовка между полицией и протестующими, требущими отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщают ТАСС и «Интерфакс». По уточнению последнего, участники акции пытаются прорваться в здание правительства.

Очередная акция протеста началась в Ереване днем 28 января. Агентства отмечают, что протест был организован отдельными оппозиционерами, а не политическими партиями. Изначально протестующие направлялись к зданию Генеральной прокуратуры Армении, расположенном в квартале от здания правительства. «Мы идем к зданию Генпрокуратуры, окружаем здание и требуем от генерального прокурора арестовать Пашиняна»,— цитировали «РИА Новости» одного из организаторов акции Аршака Закаряна.

Протесты в Армении начались в ноябре 2020 года, после подписания господином Пашиняном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция предъявила премьер-министру Армении новые обвинения после того, как тот в январе 2021 года принял участие в переговорах с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. На переговорах в Москве преимущественно обсуждалась экономическая повестка, а не возвращение пленных, как того ожидали оппоненты премьера.

О трехсторонних переговорах — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».