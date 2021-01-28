Свердловское УФАС возбудило четыре дела о незаконной рекламе проституции

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило четыре дела о незаконной рекламе проституции, сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для возбуждения дел стала реклама «Men’s VIP Club» (сеть салонов «ВИП» и «РАЙ»), СПА-салона «Мерси», «Распутин» (сеть салонов «Распутин», «Империя», «Монархия», «Анархия») и «Tropiki SPA» (салон «Тропики»). По данным УФАС, она была размещена в журнале «Стольник», на щите рекламной фирмы «Ай» и хозяйственном корпусе АЗС.

Салоны, в которых оказываются запрещенные услуги, позиционируют себя в рекламе в качестве массажных или мужских салонов. Как сообщила пресс-служба УФАС, в данной рекламе отсутствует часть существенной информации, что позволяет рекламодателю завуалировать фактически осуществляемую деятельность под услуги массажа.

Сейчас рассматриваются судом протоколы по 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией) в отношении массажисток салона «Тропики». Руководители салонов «ВИП» и «Анархия» привлечены к уголовной ответственности по ч. 1, ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией), по аналогичной статье возбуждены уголовные дела в отношении салонов «Рай» и «Мерси». Рассмотрения дел назначены на январь-февраль.

Михаил Мананников