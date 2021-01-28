Toyota вернула себе лидерство в мировом автопроме

В четверг японский автоконцерн Toyota сообщил, что по итогам минувшего года продал 9,53 млн автомобилей. Немецкий концерн Volkswagen ранее сообщил, что в 2020 году его продажи составили 9,3 млн автомобилей. Таким образом японская компания вернула себе лидерство в мировом автопроме, которое с 2018 года удерживал Volkswagen.

В сегодняшней отчетности Toyota говорится, что мировые продажи компании в 2020 году составили 9,528 млн машин, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. Продажи за пределами Японии сократились еще больше — на 12,3%, до 7,37 млн. При этом компания отмечает, что продажи в Китае по итогам года выросли на 10,9%.

Сокращение производства Toyota было вызвано пандемией COVID-19, которая, впрочем, ударила по всему мировому автопрому. Но несмотря на это, японской компании удалось выйти на первое место в мире по мировым продажам, обойдя немецкий концерн Volkswagen.

Toyota впервые стала крупнейшим по продажам в мире автопроизводителем в 2008 году, сместив с первого места американский концерн General Motors, лидировавший около 70 лет.

C 2008 по 2018 год Toyota являлась мировым лидером, уступив GM лишь однажды в 2011 году. Однако по итогам 2018 года крупнейшим автоконцерном в мире стал Volkswagen, нарастивший продажи во многом благодаря своей активной политике в Китае.

Уже по итогам первой половины года Toyota начала обходить Volkswagen — с января по июнь 2020 года японская компания продала во всем мире 4,16 млн автомобилей, а немецкая — 3,9 млн. Теперь же японский концерн подтвердил свое лидерство, поскольку у Volkswagen в 2020 году продажи упали еще больше — на 15,2%, это худший показатель за последние 10 лет. Во многом это связано с резким снижением автопродаж в Европе в целом, от которого очень сильно зависит Volkswagen.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2020 году европейский рынок пассажирских автомобилей рухнул на 24%.

Аналитик IHS Markit Есиаки Кавано, которого цитирует Automotive News Europe, считает, что даже если в 2021 году Volkswagen может ненадолго вернуться на первое место, то в более долгосрочном периоде — до 2025 года — лидерство будет удерживать японский концерн. Он считает, что концентрация VW на производстве машин с электроприводом может привести к непродолжительному всплеску ее продаж в нынешнем году. Однако из-за экономических последствий длительных локдаунов в Европе и сокращения там дилерских сетей в целом Volkswagen окажется в более уязвимом положении, чем Toyota, которая воспользуется благоприятной экономической ситуацией на таких значимых для себя рынках, как США, Япония и Китай.

Евгений Хвостик