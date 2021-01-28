Спикер Татарстана призвал готовиться к «навальновским делам» на выборах в Госдуму

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что «навальновские дела еще выявятся где-то», имея в виду прошедшую в Казани 23 января несанкционированную акцию с участием нескольких тысяч человек. «Нам надо будет очень грамотно готовиться к этому и показать, что мы способны подобрать достойных людей от Татарстана в Государственную думу VIII созыва»,— сказал он в четверг на заседании по итогам деятельности уполномоченного по правам человека в Татарстане в 2020 году.

«Обязательно в политической борьбе за места в Госдуму будут крайности где-то выплескиваться наружу»,— подчеркнул спикер.

Господин Мухаметшин считает необходимым «постараться не уменьшить их (депутатов от Татарстана.— "Ъ-Казань") представительство – их у нас сегодня 15 человек – и в будущем созыве». «Еще лучше – увеличить, чтобы громче был слышен голос в защиту нас с вами и наших людей, и поднимать проблемы актуальные на федеральном уровне», — добавил он.

«Мне кажется, что это задача нам по силам»,— резюмировал Фарид Мухаметшин.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"