По поручению губернатора стратегию региона обновит фонд «Ярославия»

28 января в Ярославле фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия» на пресс-конференции представил план действий по проведению экспертизы стратегии развития региона. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 17 декабря губернатор области Дмитрий Миронов поручил региональному правительству дополнить стратегию социально-экономического развития региона с учетом запросов жителей области.

Оператором по сбору предложений от жителей региона и проведению экспертной экспертизы мнений граждан станет фонд «Ярославия». В попечительный совет фонда вошли, в частности, ректор Ярославского государственного университета им П.Г. Демидова Александр Русаков, председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев, руководитель авторского проекта «Клуб социологов» Евгений Голубев, президент Ярославской торгово-промышленной палаты Наталья Рогоцкая, и председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению ярославской областной думы Лариса Ушакова.

План работы фонда состоит из пяти этапов. С февраля по октябрь 2021 года будут проводится круглые столы, конференции, опросы жителей, проведение экспертных оценок сделанных предложений. В октябре «Ярославия» утвердит окончательный вариант предлагаемых изменений в стратегию развития области. Затем документ будет передан губернатору.

В ближайших планах фонда провести обсуждения и изучение мнения жителей региона по темам здравоохранения и благополучия людей. Мероприятия запланированы на февраль 2021 года.

Дарья Сабаева