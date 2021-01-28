Власти Екатеринбурга рассказали, на каких улицах не стоит парковать машины из-за уборки снега

Администрация Екатеринбурга предупредила горожан, где не стоит парковать машины из-за вывоза снега с улиц. Как сообщила пресс-служба администрации, днем 29 января коммунальные службы начнут убирать снег с ул. Ирбитской (от ул. Данилы Зверева до Раевского) и ул. Волгоградской (от ул. Волгоградской, 47 до Амундсена). В ночь на 30 января снег вывезут с ул. Азина (от ул. Челюскинцев до Свердлова).

По данным мэрии, припаркованные на обочинах автомобили, которые помешают коммунальным службам, будут эвакуированы, предварительно ГИБДД установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что за январь в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков. Из-за этого коммунальные службы стали не справляться с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим прокуратура города внесла представление временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову. Ведомство организовало проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города. Господин Орлов в свою очередь поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.