28 января, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

В Волго-Ахтубинской пойме расчистят 26 водных объектов в 2021 году

В Волгоградской области на территории Волго-Ахтубинской поймы в 2021 году пройдут работы по экологической реабилитации на 14 водных объектах и 12 ериках и озерах в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облкомприроды, мероприятиями по расчистке охватят 26 объектов, в том числе ерики Коршевистый, Суходол, Дудак, Верблюд, Осинки, Гнилой, озеро Два брата, а также ведущие к ним протоки. Кроме того, на территории уникального природного парка в 2021 году планируется завершить строительство 17 водопропускных сооружений.

Мария Шахрай


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя