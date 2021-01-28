В Волго-Ахтубинской пойме расчистят 26 водных объектов в 2021 году

В Волгоградской области на территории Волго-Ахтубинской поймы в 2021 году пройдут работы по экологической реабилитации на 14 водных объектах и 12 ериках и озерах в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облкомприроды, мероприятиями по расчистке охватят 26 объектов, в том числе ерики Коршевистый, Суходол, Дудак, Верблюд, Осинки, Гнилой, озеро Два брата, а также ведущие к ним протоки. Кроме того, на территории уникального природного парка в 2021 году планируется завершить строительство 17 водопропускных сооружений.

Мария Шахрай