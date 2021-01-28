Координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова прокомментировала свой арест

Координатора самарского штаба оппозиционера Алексея Навального — Марину Евдокимову в среду, 27 января, отпустили на волю после пяти суток ареста. Госпожу Евдокимову арестовали 22 января, за день до несогласованного митинга за освобождение Алексея Навального. Как она рассказала "Ъ-Волга", полицейские после задержания не составили соответствующий протокол и отобрали ее телефон.

«Полицейские забрали телефон из моего кармана. Никакой описи изъятого не было. Телефон вдруг появился на столе в отделе полиции, когда начался досмотр личных вещей. После суда меня поместили в курящую камеру, хотя я не курю. Сказали, что свободных мест нет, но я предполагаю, что они были — меня заводили звонить и выслушать предостережение сотрудников полиции в пустые камеры. Меня не пускали в душ под предлогом того, что нет женщин в конвое, но они были, и не позволяли мне звонить положенные 15 минут в день. Два раза мне удалось получить свой телефон, который был включен, хотя перед сдачей я его выключала, но позвонить я смогла только один раз, так как во второй раз мне вернули разряженный телефон»,— сказала Марина Евдокимова.

По разным оценкам в митинге 23 января приняли участие от двух до пяти тысяч самарцев. Как сообщает телеграм-канал штаба, следующая протестная акция запланирована на 31 января.

Сабрина Самедова