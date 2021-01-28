Canalys назвала пятерку ведущих производителей смартфонов 2020 года

Сегодня, 28 января, исследовательская компания Canalys представила свой обзор рынка смартфонов за четвертый квартал прошлого года и весь 2020 год. По данным компании, за год объем поставок смартфонов в мире составил 1,2647 млрд смартфонов, что на 7% меньше, чем годом ранее. Крупнейшим производителем смартфонов в мире компания назвала южнокорейскую Samsung.

Топ-5 производиителей смартфонов:

Samsung — рыночная доля по итогам года — 20%; за год компания поставила 255,6 млн смартфонов.

Apple — 16%; 207,1 млн.

Huawei / Honor — 15%; 188,5 млн.

Xiaomi — 12%; 149,6 млн.

OPPO — 9%; 115,1 млн.

Прочие производители смартфонов занимают 28% рынка и поставили 348,9 млн смартфонов. Из пяти ведущих производителей только два — Apple и Xiaomi — показали рост поставок смартфонов. Причем если у Apple он составил 5%, то у Xiaomi — 19%.

Днем ранее свой анализ рынка, в значительной степени совпадающий с отчетом Canalys, представила компания IDC. В ее списке крупнейшие поставщики, однако пятое место занимает бренд vivo с долей рынка в 8% и объемом поставок в 111,7 млн. По данным компании, мировые поставки смартфонов в 2020 году составили 1,2922 млрд смартфонов, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

О росте продаж мобильных устройств в России читайте в публикации “Ъ” «Покупатели запаслись смартфонами».

Андрей Келекеев