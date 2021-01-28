Защита осужденного солдата Шамсутдинова обжаловала приговор

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в октябре 2019 года, подали апелляционную жалобу на приговор Второго восточного окружного военного суда. «Сейчас мы обжалуем срок приговора. Не исключаю, что будем оспаривать и размер компенсации морального вреда»,— сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев.

Ранее суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и компенсации морального вреда родственникам погибших и пострадавших на сумму 9,8 млн руб. После вынесения приговора адвокаты Шамсутдинова заявили, что рассчитывали на более мягкий приговор. Согласно решению присяжных, подсудимый виновен, но заслуживает снисхождения. В свою очередь родственники погибших заявили, что будут добиваться пожизненного срока.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у него был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».

Его обвиняли в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийство двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвинение запрашивало для него 25 лет колонии. Свою вину солдат признал. По версии следствия, он прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к столу со снаряжением, с собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами он начал стрелять по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли, двое ранены.

Михаил Мананников