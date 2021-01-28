На СвЖД открылись пункты вакцинации от COVID-19

В клиники сети «РЖД-Медицина» на Свердловской железной дороге (СвЖД) поступила партия из 300 доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба СвЖД.

В данный момент все желающие могут бесплатно поставить прививку в подразделениях клиники в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Егоршино (Артемовский) по предварительной регистрации. Прошедшие вакцинацию граждане получат персональный сертификат, а данные о привитых будут автоматически внесены в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). По мере поступления новых партий вакцины в регионах список стационарных и мобильных пунктов будет расширен.

В настоящее время структурными подразделениями в границах Свердловской магистрали ведется работа по формированию списков сотрудников железной дороги, желающих привиться.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Свердловской области началась в конце 2020 года. Привиться может любой желающий старше 18 лет, в данный момент на вакцинацию записались более 17 тыс. жителей региона.

Ирина Пичурина