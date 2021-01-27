В Свердловской области выявили еще 368 случаев COVID-19

На территории Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и еще 17 летальных случаев. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”. Таким образом, на 27 января в регионе выявлено 69 030 случае инфицирования, более 61 тыс. пациентов уже выздоровели. Всего от COVID-19 с начала пандемии кончались 1 973 человека.

Напомним, в Свердловской области режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции продлен до 1 февраля. В конце 2020 года в регионе началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек. Тяжелых осложнений после прививки у них не зарегистрировано.

Всего на вакцинацию через колл-центр записались более 17 тыс. уральцев. В ближайшие дни в Свердловскую область должно прибыть еще 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Региональные власти планируют, что к марту в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».