Волгоградский облсуд рассмотрит дело о крупном сбыте наркотиков в девяти регионах РФ

Волгоградский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210, ч.3 ст.30, ч.4, ч.5 ст.228.1 УК РФ (участие в преступном сообществе, производство наркотиков, покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Следствием установлено, что с марта 2018 года по апрель 2019 года девять членов ОПГ в возрасте от 30 до 55 лет сбывали наркотики на территории ряда субъектов РФ, в числе которых Московская, Владимирская, Курская, Челябинская, Воронежская, Волгоградская, Оренбургская, Астраханская области и Татарстан. Предположительно, двое участников изготавливали синтетические наркотики, четверо работали в качестве курьеров, а остальные занимались хранением, фасовкой на мелкие партии, а также раскладкой их в тайники. При очередной попытке сбыта, а также в ходе обысков по месту изготовления наркотиков и местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли смеси, содержащие мефедрон массой около 5,3 кг, N-метилэфедрона массой около 9,7 кг, а также амфетамин массой около 1 кг.

Вину трое обвиняемых признали полностью, двое — частично, четверо в содеянном не сознались. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

Мария Шахрай