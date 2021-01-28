«АТП № 5» оштрафовали за нарушение коронавирусных мер

Октябрьский районный суд Ростова назначил штрафы АО «АТП № 5» и должностному лицу компании за нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суммы штрафов составили 100 тыс. руб. и 25 тыс. руб соответственно. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Ростовской области. Суммы штрафов

Во время проверки в отношении АО «АТП № 5» сотрудники управления выявили обслуживание пассажиров масок, необработанные дезинфицирующими средствами салоны автобусов, отсутствие данных о применяемом дезинфицирующем средстве, дате разведения раствора, концентрации его рабочего раствора, способе обеззараживания, а также продолжительности обеззараживания по времени и выполнении нормы расхода дезсредства при дезинфекции салона автобуса на конечной остановке.

Наталья Шинкарева