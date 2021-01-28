В Екатеринбурге простились с депутатом Владимиром Терешковым

В Свердловском академическом театре драмы прошла церемония прощания с председателем комитета по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания Свердловской области Владимиром Терешковым, сообщила пресс-служба заксобрания.

На церемонии присутствовали председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев, руководители федеральных и региональных государственных органов власти, муниципалитетов, люди, близко знавшие господина Терешкова.

«Конечно, смерть этого предельно организованного, всегда оптимистичного настроенного человека – огромная потеря для всех нас. Нашу общую скорбь от безвозвратного ухода из жизни Владимира Андреевича Терешкова преуменьшить невозможно»,— сказала госпожа Бабушкина.

О смерти Владимира Терешкова стало известно 26 января. Причиной смерти стали последствия коронавируса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

Владимир Терешков окончил Уральский политехнический институт, а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В сентябре 1991 года был назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома, а затем на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В этой должности проработал до марта 2004 года. С марта 2004 года являлся депутатом законодательного собрания Свердловской области, возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.

Михаил Мананников