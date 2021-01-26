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Владимир Терешков

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Скончался председатель комитета свердловского заксобрания по бюджету Владимир Терешков

Председатель комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков скончался на 74 году жизни, сообщил источник “Ъ-Урал”. Причиной смерти стало последствие коронавируса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

Владимир Терешков окончил Уральский политехнический институт, а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В сентябре 1991 года был назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского районного исполнительного комитета, а затем на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В этой должности проработал до марта 2004 года. С марта 2004 года являлся депутатом законодательного собрания Свердловской области, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом». За период работы был неоднократно награжден грамотами губернатора Свердловской области, областного правительства и регионального заксобрания.

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