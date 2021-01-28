В Ростове разграбили здание бывшего туберкулезного диспансера

Неизвестные разграбили здание бывшего туберкулезного диспансера по адресу ул. Станиславского, 132/7 в Ростове. Об этом сообщают активисты движения «МойФасад» на своей странице в Facebook.

По словам общественников, местные жители сломали забор вокруг здания, начали выносить окна и снимать шифер с крыши. Как говорится в ответе на запрос активистов в региональный минздрав, здание должно быть законсервировано в течение трех лет, так как относится к классу B (опасное) из-за угрозы загрязнения окружающей среды микобактериями туберкулеза. «Если вы видите активность по этому адресу, сразу вызывайте милицию»,— пишут активисты.

С 2018 года ГБУ РО «Областной клинический центр фтизиопульмонологии» был закрыт из-за сокращения коек, больные были переведены в другие учреждения, а в здании была проведена дезинфекция. Здание находится в городской собственности.

Наталья Шинкарева