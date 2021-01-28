Из-за пожара на Пермском пороховом заводе может быть возбуждено уголовное дело

В следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту пожара на ФКП «Пермский пороховой завод», сообщается на сайте управления. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за нарушения требований промышленной безопасности. В результате ожоги получили трое сотрудников предприятия.

Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения. Также они опрашивают сотрудников предприятия. Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.