В Ростовской области выявили 375 случаев коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 375 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 142. В Батайске выявлено 12 случаев, в Новошахтинске и Таганроге — по 11, в Азовском районе — девять, в Шахтах, Красносулинском, Миллеровском, Неклиновском и Сальском районах — по восемь, в Новочеркасске и Мясниковском районе — по семь, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Пролетарском, и Семикаракорском районах — по шесть, в Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Кашарском, Шолоховском районах — по пять, в Азове, Волгодонске, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском и Орловском районах — по четыре. По три новых случая выявлено в Донецке, Зверево, Егорлыкском, Кагальницком, Константиновском, Морозовском, Обливском, Тарасовском и Целинском районах, по два — в Веселовском, Куйбышевском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском районах, по одному — в Милютинском, Октябрьском и Советском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 419 человек. Умерли 24 человека.

По состоянию на утро 28 января количество инфицированных в области превысило 62,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1489. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период выздоровели более 52 тыс. человек, умерли 2 586 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,4 тыс. человек.

Наталья Шинкарева