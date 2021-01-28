В Саратове пресекли сбыт 1,1 кг синтетических наркотиков

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов организованной преступной группы, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах (ч.3 ст.30, п. п. «а, г» ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2020 году двое мужчин вступили в ОПГ, специализировавшуюся на бесконтактном сбыте синтетических наркотиков, в том числе героина, и стали осуществлять тайниковые закладки с розничными дозами запрещенных веществ. Предположительно, тайники помещались в малолюдных местах Саратовской области, в том числе на территории областного центра и Энгельса. В мае 2020 года деятельность группы пресекли правоохранительные органы. Из незаконного оборота было изъято более 1,1 кг синтетических наркотиков.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Ленинский районный суд Саратова.

Мария Шахрай