BMW раскрыла экстремальный седан M5 CS

BMW M5 CS. Фото: BMW

BMW M5 CS. Фото: BMW

BMW M5 CS. Фото: BMW

BMW M5 CS. Фото: BMW

BMW M5 CS. Фото: BMW

В основу новинки лег седан BMW M5 Competition, мощность 625-сильного 4,4-литрового бензинового V8 увеличили на 10 л.с. За счет более широкого использования углепластиковых деталей масса автомобиля снизилась на 70 кг. Машина сохранила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод M xDrive с дрифт-режимом. При этом у BMW M5 CS перенастроены подвеска и электронные системы, а карбон-керамические тормоза включены в базовое оснащение.

Новый седан получил новую решетку радиатора бронзового цвета, особый аэродинамический обвес и светодиодные ходовые огни желтого цвета, отсылающие к гоночным автомобиля. У M5 CS особые 20-дюймовые колесные диски и два эксклюзивных матовых цвета кузова — Frozen Brands Hatch Grey и Frozen Deep Green..

В салоне размещены четыре раздельных кресла-«ковша», передние из которых имеют облегченный карбоновый каркас. Подголовники сидений для заездов по гоночной трассе можно снять, чтобы они не мешали езде в шлеме. Передний подлокотник в салоне жестко зафиксирован и лишен вещевого ящика под ним ради снижения массы.

BMW M5 CS, ставший самой динамичной и мощной серийной версией модели в истории, будет выпускаться только в течение года. Новый автомобиль в России появится весной 2021 года и будет стоить 14 млн руб.