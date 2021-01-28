Активы «Кубанского универсального банка» продают за 168 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставил на торги дебиторскую задолженность и имущество ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (КУБ), признанного банкротом. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К реализации представлено десять лотов общей стоимостью 168 млн руб. В их числе права требования к ООО «АН «Сфера Капитал» на сумму 51 млн руб., к 67 физическим лицам в Краснодаре на сумму 43,1 млн руб. и к ООО «Кубанская кухня» - 34,9 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 году администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБа (1% ) наряду с мэрией с 2012 года являлся Объединенный банк промышленных инвестиций. 27 октября 2016 года Банк России отозвал лицензию ООО «КУБ», банк был признан банкротом. По состоянию на ноябрь 2018 года, долг банка перед вкладчиками, имеющими право на компенсацию, превышал 1,2 млрд руб., третью часть этой суммы Агентство по страхованию вкладов выплатило гражданам. Бывшие-топ-менеджеры и сотрудники ООО КБ «Кубанский универсальный банк» были осуждены в декабре 2018 года по ч. 1 ст. 201.УК РФ (мошенничество в предпринимательской сфере).

Наталья Решетняк