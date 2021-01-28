В причинении смерти пожилой жительнице села Натальино подозревается ее внук

В Саратовской области 32-летний мужчина подозревается в причинении смерти своей 82-летней бабушки. Как напомнили в СУ СК, тело женщины было обнаружено 26 января в доме в селе Натальино Балаковского района.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стали тупая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, пневмоторакс.

Было возбуждено уголовное дело факту причинения тяжких травм, повлекших смерть потерпевшей. Оперативники задержали внука погибшей – в настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения

Марина Ковалева