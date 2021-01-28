163 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, скончалась 58-летняя инфицированная пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 100 жителей Ижевска, 11 граждан из Завьяловского района, восемь — из Глазова, по семь — из Балезинского и Малопургинского районов, по пять — из Глазовского и Сюмсинского районов, четыре — из Алнашского района, по три — из Можги, Ярского и Увинского районов, два — из Сарапула, по одному — из Вавожского, Граховского, Кезского, Кизнерского и Сарапульского районов. В их числе девять детей до 14 лет и 46 человек старше 65 лет. При этом 177 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 25278 случаев заражения коронавирусом. Из них 332 закончились летальным исходом, 21451 человек выздоровел, остальные продолжают лечение, 155 заболевших находятся в тяжелом состоянии.