Депутат Госдумы Сопчук обжалует решение о конфискации активов

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук намерен оспаривать решение суда о взыскании долей ООО «Терней Золото» в пользу государства. По информации “Ъ”, компания могла принести ему больше 38 млрд руб.

«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции»,— сказал господин Сопчук РБК.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным взыскание активов депутата. По версии Генпрокуратуры, он незаконно занимался предпринимательской деятельностью.

Господин Сопчук утверждает, что занимался компанией только в 2011–2016 годах. По его словам, он прекратил коммерческую деятельность после избрания в парламент. Сейчас он остается кредитором фирмы, так как она до сих пор не вернула «значительную часть… займов». Он признал, что среди участников компании есть его родственники, но «они самостоятельные люди, самодостаточные с точки зрения бизнеса». По его мнению, нельзя признавать участием в бизнесе бесплатные советы родственникам. Генпрокуратура считает, что он фиктивно передал акции своей сестре.

О конфискации активов Сергея Сопчука — в материале “Ъ” «Депутатские миллиарды приискали в казну России».