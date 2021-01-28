Депутаты открыли TikTok

В Госдуму приглашен для беседы гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов, заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев (ЕР). По его словам, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ», а к TikTok у них «накопились вопросы». В российском TikTok от комментариев пока воздерживаются.

21 января Роскомнадзор предупредил, что намерен привлекать интернет-ресурсы к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность. По данным ведомства, в TikTok были выявлены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. После их проведения члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям обнаружили в TikTok 53 темы фейковых сообщений о митингах, в том числе ложные сообщения о поддержке митингов силовиками. Как сообщал “Ъ”, в результате глава комитета Александр Хинштейн (ЕР) предложил усилить ответственность за незаконно использование полицейской формы, если оно сопровождалось ложными заявлениями или действиями.

Председатель аналогичной комиссии в Совете федерации Андрей Климов заявил, что сенаторы намерены наблюдать за всеми попытками вмешательства в избирательный процесс в России в ходе подготовки к единому дню голосования и выборам в Госдуму в сентябре этого года. «Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента — лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перформанса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы»,— сказал он на пленарном заседании палаты в среду. Сенатор оценил как беспрецедентную роль «виртуальных сетей» и СМИ-иноагентов в событиях 17–23 января. 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Берлине и был задержан, 23 января состоялись несанкционированные акции его сторонников в 125 российских городах; команда господина Навального анонсировала следующую акцию протеста на предстоящее воскресенье.

Мария Макутина