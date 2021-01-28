11,2 миллиарда долларов составит объем чистых выплат нефинансовых организаций по внешнему долгу (включая основной долг и проценты) во втором квартале 2021 года, подсчитали в Банке России. Это на 15% ниже показателя второго квартала прошлого года. Речь идет о погашении долгов без учета внутригрупповых платежей. Регулятор ожидает, что в первом квартале этого года сумма чистых выплат будет равна $11,8 млрд — это на 3% больше, чем было в первом квартале 2020-го. С учетом же внутригрупповых платежей (они определены по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке) суммы выплат составят $13 млрд в первом квартале и $11,8 млрд — во втором.