Обнимитесь, триллионы

Недавно созданная корпорация «Туризм.РФ» включилась в работу над нацпроектом по развитию отрасли. В подготовленной этой структурой версии из бюджета страны предлагается выделить 432 млрд руб. в том числе на развитие инфраструктуры. Но участники рынка предупреждают, что потенциальные меры поддержки будут интересовать бизнес больше, чем готовность государства разделить его расходы.

Совокупный объем финансирования нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития существующих и строительства новых объектов может быть установлен на уровне 3,16 трлн руб., из которых 432,76 млрд руб.— средства федерального бюджета. Еще 57,7 млрд руб. могут вложить регионы, а 2,67 трлн руб.— внебюджетные источники. Такие расчеты приводятся в проекте паспорта документа, копия которого есть у “Ъ”. По словам собеседника “Ъ” на туррынке, документ разработала команда АО «Корпорация "Туризм.РФ"», созданная в конце 2020 года по инициативе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Представитель господина Чернышенко пояснил “Ъ”, что в разработке нацпроекта задействованы Ростуризм и корпорация, работу которых координирует вице-премьер.

Официально концепция нацпроекта по развитию пока не презентовалась, но осенью 2020 года стали известны ее основные тезисы, подготовленные Ростуризмом. В частности, она предусматривала к 2030 году увеличение числа внутренних туристических поездок в 2,2 раза, доходов страны от въездного туризма — с 11 млрд до 22,3 млрд руб. в год, а число занятых в отрасли — с 2,5 млн до 4,7 млн человек (см. “Ъ” от 29 октября 2020 года). В Ростуризме пояснили “Ъ”, что ведомство ведет разработку нацпроекта в соответствии с утвержденной правительством и президентом концепцией, а все предложения, в том числе от «Туризм.РФ», тщательно анализируются, после чего может быть принято решение об их интеграции в проект.

По словам представителя Дмитрия Чернышенко, «Туризм.РФ» в рамках разработки нацпроекта отвечает за мероприятия по планированию, проектированию, подготовке и строительству туристической и обеспечивающей инфраструктуры. Часть Ростуризма — субсидирование, гранты, меры поддержки, системы нормирования, методики подсчета турпотока, подготовка и обучение специалистов для туриндустрии и пр. Но два собеседника “Ъ” на туррынке полагают, что именно корпорация станет основным бенефициаром бюджетных средств в рамках нацпроекта.

Согласно пояснительной записке разработанного «Туризм.РФ» документа, на текущем этапе предполагается, что все работы по проектированию объектов туристической инфраструктуры должны завершиться до 2027 года. Все работы, связанные со строительством, растянутся на 2025–2030 годы. Проект предусматривает развитие 36 существующих туристических кластеров, создание 80 новых и реализацию 10 федеральных комплексных проектов. Последние включают в себя строительство горнолыжного комплекса «Лаго-Наки» в Адыгее, проекты на Дальнем Востоке, Алтае, в Санкт-Петербурге и на Золотом кольце. Также подразумевается создание цифровой платформы по предоставлению туристических услуг, оператором которой будет «Туризм.РФ».

По расчетам «Туризм.РФ», власти будут готовы на этапе проектирования и строительства софинансировать 10% от стоимости новых туристических объектов, 90% средств должны будут вкладывать инвесторы. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе поясняет, что прогнозировать интерес бизнеса, исходя только из готовности властей софинансировать проекты, нельзя: многое будет зависеть от мер поддержки. Она указывает, что прошлый год показал острую нехватку на внутреннем рынке комфортных гостиниц и мест проведения досуга, что теоретически может спровоцировать повышение активности инвесторов.

Сформулированная «Туризм.РФ» концепция предполагает, что средства бюджета на строительство новых объектов и территориальное планирование будут направляться через взносы в уставный капитал корпорации. Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин говорит, что эта схема обыденна для госкомпаний.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев